https://ria.ru/20230624/myatezh-1880197780.html

Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России

Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России - РИА Новости, 24.06.2023

Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России

Европейские страны отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с группой "Вагнер", заявив, что внимательно следят за событиями в России. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:41

2023-06-24T15:41

2023-06-24T15:41

в мире

россия

германия

москва

евгений пригожин

джорджа мелони

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

анналена бербок

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Европейские страны отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с группой "Вагнер", заявив, что внимательно следят за событиями в России. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что находится в тесном контакте с посольством в Москве и пытается получить четкое представление о ситуации, которую он назвал "внутренними событиями в России". Германия в свою очередь находится по этому поводу в тесном контакте со своими международными партнерами, о чем сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, указав на наличие рекомендаций своим гражданам по поездкам в российские города. На сайте МИД ФРГ рекомендации по поездкам в Россию в субботу обновились. Ведомство предостерегает от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. В Москве же МИД ФРГ рекомендовал по возможности избегать правительственных, военных объектов, центр города. К осторожности своих соотечественников призвал и МИД Италии, а премьер страны Джорджа Мелони отметила, что действия России в отношении Украины вызывают нестабильность даже внутри РФ. При этом она подчеркнула, что созвала профильных министров и представителей разведки для оценки ситуации в России. Мелони добавила, что события в России происходят в последние несколько часов, что затрудняет понимание о развитии ситуации. Премьер Италии отметила, что Рим "на связи" с союзниками по ситуации в России, и объявила о предстоящем контакте на уровне глав МИД. Чехия, Румыния и Швейцария также заявили о том, что следят за ситуацией в России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/germaniya-1880089672.html

россия

германия

москва

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в мире, россия, германия, москва, евгений пригожин, джорджа мелони, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анналена бербок, попытка вооруженного мятежа