Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России
Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России вокруг ЧВК "Вагнер"
Флаги у здания Европарламента. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Европейские страны отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с группой "Вагнер", заявив, что внимательно следят за событиями в России.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что находится в тесном контакте с посольством в Москве и пытается получить четкое представление о ситуации, которую он назвал "внутренними событиями в России".
Германия в свою очередь находится по этому поводу в тесном контакте со своими международными партнерами, о чем сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, указав на наличие рекомендаций своим гражданам по поездкам в российские города.
На сайте МИД ФРГ рекомендации по поездкам в Россию в субботу обновились. Ведомство предостерегает от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. В Москве же МИД ФРГ рекомендовал по возможности избегать правительственных, военных объектов, центр города.
К осторожности своих соотечественников призвал и МИД Италии, а премьер страны Джорджа Мелони отметила, что действия России в отношении Украины вызывают нестабильность даже внутри РФ.
При этом она подчеркнула, что созвала профильных министров и представителей разведки для оценки ситуации в России. Мелони добавила, что события в России происходят в последние несколько часов, что затрудняет понимание о развитии ситуации.
Премьер Италии отметила, что Рим "на связи" с союзниками по ситуации в России, и объявила о предстоящем контакте на уровне глав МИД.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.