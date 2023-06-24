Рейтинг@Mail.ru
Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880197780.html
Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России
Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России - РИА Новости, 24.06.2023
Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России
Европейские страны отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с группой "Вагнер", заявив, что внимательно следят за событиями в России. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:41
2023-06-24T15:41
в мире
россия
германия
москва
евгений пригожин
джорджа мелони
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Европейские страны отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с группой "Вагнер", заявив, что внимательно следят за событиями в России. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что находится в тесном контакте с посольством в Москве и пытается получить четкое представление о ситуации, которую он назвал "внутренними событиями в России". Германия в свою очередь находится по этому поводу в тесном контакте со своими международными партнерами, о чем сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, указав на наличие рекомендаций своим гражданам по поездкам в российские города. На сайте МИД ФРГ рекомендации по поездкам в Россию в субботу обновились. Ведомство предостерегает от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. В Москве же МИД ФРГ рекомендовал по возможности избегать правительственных, военных объектов, центр города. К осторожности своих соотечественников призвал и МИД Италии, а премьер страны Джорджа Мелони отметила, что действия России в отношении Украины вызывают нестабильность даже внутри РФ. При этом она подчеркнула, что созвала профильных министров и представителей разведки для оценки ситуации в России. Мелони добавила, что события в России происходят в последние несколько часов, что затрудняет понимание о развитии ситуации. Премьер Италии отметила, что Рим "на связи" с союзниками по ситуации в России, и объявила о предстоящем контакте на уровне глав МИД. Чехия, Румыния и Швейцария также заявили о том, что следят за ситуацией в России. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
https://ria.ru/20230624/germaniya-1880089672.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, москва, евгений пригожин, джорджа мелони, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анналена бербок, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Германия, Москва, Евгений Пригожин, Джорджа Мелони, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Анналена Бербок, Попытка вооруженного мятежа
Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России

Страны Европы заявили, что внимательно следят за событиями в России вокруг ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента
Флаги у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у здания Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Европейские страны отреагировали на разворачивающуюся в России ситуацию с группой "Вагнер", заявив, что внимательно следят за событиями в России.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что находится в тесном контакте с посольством в Москве и пытается получить четкое представление о ситуации, которую он назвал "внутренними событиями в России".
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Германия в свою очередь находится по этому поводу в тесном контакте со своими международными партнерами, о чем сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, указав на наличие рекомендаций своим гражданам по поездкам в российские города.
На сайте МИД ФРГ рекомендации по поездкам в Россию в субботу обновились. Ведомство предостерегает от посещения Белгорода, Курска, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара. В Москве же МИД ФРГ рекомендовал по возможности избегать правительственных, военных объектов, центр города.
К осторожности своих соотечественников призвал и МИД Италии, а премьер страны Джорджа Мелони отметила, что действия России в отношении Украины вызывают нестабильность даже внутри РФ.
При этом она подчеркнула, что созвала профильных министров и представителей разведки для оценки ситуации в России. Мелони добавила, что события в России происходят в последние несколько часов, что затрудняет понимание о развитии ситуации.
Премьер Италии отметила, что Рим "на связи" с союзниками по ситуации в России, и объявила о предстоящем контакте на уровне глав МИД.
Чехия, Румыния и Швейцария также заявили о том, что следят за ситуацией в России.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Места для членов фракции АдГ в бундестаге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Русофобия превращается в инструмент борьбы за власть в Германии
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияГерманияМоскваЕвгений ПригожинДжорджа МелониФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Анналена БербокПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала