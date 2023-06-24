https://ria.ru/20230624/myatezh-1880168314.html

Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом

Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом - РИА Новости, 24.06.2023

Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом

Бунт будет подавлен, для этого у руководства России есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, заявил в Telegram-канале секретарь генсовета РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:05

2023-06-24T13:05

2023-06-24T13:05

общество

россия

андрей турчак

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бунт будет подавлен, для этого у руководства России есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, заявил в Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Уверен, народ России, мы все повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен - для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Вместе с Президентом и нашими бойцами!" - написал Турчак. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал жесткую и однозначную оценку происходящему. "Вооруженный мятеж - это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать. "Вагнера", враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят насмерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать", - заключил секретарь Генсовета "Единой России". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.Полный текст обращения президента к россиянам >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, андрей турчак, владимир путин, единая россия