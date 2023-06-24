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Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом - РИА Новости, 24.06.2023
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13:05 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880168314.html
Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом
Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом - РИА Новости, 24.06.2023
Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом
Бунт будет подавлен, для этого у руководства России есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, заявил в Telegram-канале секретарь генсовета РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:05
2023-06-24T13:05
общество
россия
андрей турчак
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бунт будет подавлен, для этого у руководства России есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, заявил в Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Уверен, народ России, мы все повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен - для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Вместе с Президентом и нашими бойцами!" - написал Турчак. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал жесткую и однозначную оценку происходящему. "Вооруженный мятеж - это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать. "Вагнера", враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят насмерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать", - заключил секретарь Генсовета "Единой России". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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общество, россия, андрей турчак, владимир путин, единая россия
Общество, Россия, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия
Турчак призвал не допускать ошибок прошлого в ситуации с мятежом

Турчак: у руководства России есть все силы и средства для подавления вооруженного мятежа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бунт будет подавлен, для этого у руководства России есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа, заявил в Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
«
"Уверен, народ России, мы все повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен - для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа. Вместе с Президентом и нашими бойцами!" - написал Турчак.
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Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
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Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал жесткую и однозначную оценку происходящему.
«
"Вооруженный мятеж - это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать. "Вагнера", враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят насмерть в опорниках. Вы, как никто другой, должны это понимать", - заключил секретарь Генсовета "Единой России".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа"). По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. Путин назвал это преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Он заявил, что организаторы военного мятежа понесут наказание, ВС РФ получили необходимые приказы.
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
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