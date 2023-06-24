https://ria.ru/20230624/myatezh-1880137106.html

Путин призвал прекратить участие в вооруженном мятеже

Путин призвал прекратить участие в вооруженном мятеже - РИА Новости, 24.06.2023

Путин призвал прекратить участие в вооруженном мятеже

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении призвал прекратить участие в вооруженном мятеже тех, кого пытаются втянуть в него. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:10

2023-06-24T10:10

2023-06-24T10:41

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении призвал прекратить участие в вооруженном мятеже тех, кого пытаются втянуть в него."Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях", - сказал он.Полный текст обращения президента к россиянам >>

https://ria.ru/20230624/putin-1880140757.html

россия

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владимир путин, россия