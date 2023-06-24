https://ria.ru/20230624/myatezh-1880113625.html
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:32
2023-06-24T02:32
2023-06-24T02:58
россия
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — подчеркнул Песков.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
https://ria.ru/20230624/krasnov-1880113313.html
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россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — подчеркнул Песков.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа