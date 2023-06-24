https://ria.ru/20230624/myatezh-1880113625.html

Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа - РИА Новости, 24.06.2023

Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:32

2023-06-24T02:32

2023-06-24T02:58

россия

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — подчеркнул Песков.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.

https://ria.ru/20230624/krasnov-1880113313.html

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россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия