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Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
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02:32 24.06.2023 (обновлено: 02:58 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880113625.html
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:32
2023-06-24T02:58
россия
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — подчеркнул Песков.Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
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россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

Песков: ведомства докладывают Путину о мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", — подчеркнул Песков.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту вооруженного мятежа после заявлений Евгения Пригожина.
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа
Вчера, 02:21
 
РоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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