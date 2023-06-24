https://ria.ru/20230624/most-1880155123.html
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли
Движение по мосту через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова в Подмосковье перекрыли, сообщили в министерстве транспорта и дорожной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:49
2023-06-24T11:49
2023-06-24T20:03
серпухов
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по мосту через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова в Подмосковье перекрыли, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", - отметили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880154506.html
серпухов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серпухов, московская область (подмосковье), безопасность
Серпухов, Московская область (Подмосковье), Безопасность
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли
Минтранс Подмосковья: перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова