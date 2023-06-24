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Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023
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11:49 24.06.2023 (обновлено: 20:03 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/most-1880155123.html
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли - РИА Новости, 24.06.2023
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли
Движение по мосту через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова в Подмосковье перекрыли, сообщили в министерстве транспорта и дорожной... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:49
2023-06-24T20:03
серпухов
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по мосту через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова в Подмосковье перекрыли, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", - отметили в ведомстве.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
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серпухов, московская область (подмосковье), безопасность
Серпухов, Московская область (Подмосковье), Безопасность
Мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова перекрыли

Минтранс Подмосковья: перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрасса М-2, перекрытая у Моста имени Подольских курсантов через Оку около Серпухова
Трасса М-2, перекрытая у Моста имени Подольских курсантов через Оку около Серпухова - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по мосту через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова в Подмосковье перекрыли, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", - отметили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
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