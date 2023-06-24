https://ria.ru/20230624/moskva-1880177864.html

Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин

Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин - РИА Новости, 24.06.2023

Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин

Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:58

2023-06-24T13:58

2023-06-24T14:19

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности", — написал он.При этом Собянин обратил внимание, что из-за усиления проверок могут возникнуть затруднения с движением транспорта. В Москве действует режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия.

https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880175505.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, безопасность