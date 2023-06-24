https://ria.ru/20230624/moskva-1880177864.html
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин - РИА Новости, 24.06.2023
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:58
2023-06-24T13:58
2023-06-24T14:19
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности", — написал он.При этом Собянин обратил внимание, что из-за усиления проверок могут возникнуть затруднения с движением транспорта. В Москве действует режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия.
https://ria.ru/20230624/podmoskove-1880175505.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин опроверг данные об ограничениях на въезд и выезд из города