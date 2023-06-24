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Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин - РИА Новости, 24.06.2023
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13:58 24.06.2023 (обновлено: 14:19 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/moskva-1880177864.html
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин - РИА Новости, 24.06.2023
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:58
2023-06-24T14:19
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности", — написал он.При этом Собянин обратил внимание, что из-за усиления проверок могут возникнуть затруднения с движением транспорта. В Москве действует режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия.
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин опроверг данные об ограничениях на въезд и выезд из города

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности", — написал он.
При этом Собянин обратил внимание, что из-за усиления проверок могут возникнуть затруднения с движением транспорта.
В Москве действует режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия.
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