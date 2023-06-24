https://ria.ru/20230624/moskva-1880175907.html
Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие
Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023
Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале призвал жителей столицы сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:44
2023-06-24T13:44
2023-06-24T15:12
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале призвал жителей столицы сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. "Прошу доверять только официальным источникам. Призываю сохранять спокойствие. Как подчеркнул в обращении президент, наша сила — в единстве и консолидации общества", — подчеркнул он.Ранее глава города также заявил, что появляющиеся данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880175648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие
Мэр Москвы Собянин призвал жителей столицы верить только официальным источникам информации