https://ria.ru/20230624/moskva-1880175907.html

Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие

Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие - РИА Новости, 24.06.2023

Собянин призвал москвичей сохранять спокойствие

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале призвал жителей столицы сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:44

2023-06-24T13:44

2023-06-24T15:12

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале призвал жителей столицы сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. "Прошу доверять только официальным источникам. Призываю сохранять спокойствие. Как подчеркнул в обращении президент, наша сила — в единстве и консолидации общества", — подчеркнул он.Ранее глава города также заявил, что появляющиеся данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880175648.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, безопасность