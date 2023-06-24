https://ria.ru/20230624/moskva-1880175648.html
Движение по Москве-реке временно приостановили
Движение по Москве-реке временно приостановили - РИА Новости, 24.06.2023
Движение по Москве-реке временно приостановили
Движение по Москве-реке приостановлено, работа причалов также ограничена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:42
2023-06-24T13:42
2023-06-24T13:46
департамент транспорта г. москвы
москва
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по Москве-реке приостановлено, работа причалов также ограничена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена", - говорится в сообщении.Ранее в Москве был введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880175907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, безопасность
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Безопасность
Движение по Москве-реке временно приостановили
В Москве приостановили движение по Москве-реке и ограничили работу причалов