https://ria.ru/20230624/moskva-1880175648.html

Движение по Москве-реке временно приостановили

Движение по Москве-реке временно приостановили - РИА Новости, 24.06.2023

Движение по Москве-реке временно приостановили

Движение по Москве-реке приостановлено, работа причалов также ограничена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:42

2023-06-24T13:42

2023-06-24T13:46

департамент транспорта г. москвы

москва

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение по Москве-реке приостановлено, работа причалов также ограничена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена", - говорится в сообщении.Ранее в Москве был введен режим контртеррористической операции, отменены все массовые мероприятия.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880175907.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

департамент транспорта г. москвы, москва, безопасность