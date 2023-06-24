https://ria.ru/20230624/moskva-1880133236.html
В Москве отменили массовые мероприятия
В Москве отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве отменили массовые мероприятия
В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:40
2023-06-24T09:40
2023-06-24T14:56
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", — заявил Собянин. Мэр поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
В Москве отменили массовые мероприятия
Мэр Москвы Собянин сообщил об отмене в городе ранее объявленных массовых мероприятий