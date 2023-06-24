https://ria.ru/20230624/moskva-1880133236.html

В Москве отменили массовые мероприятия

В Москве отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

В Москве отменили массовые мероприятия

В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:40

2023-06-24T09:40

2023-06-24T14:56

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", — заявил Собянин. Мэр поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, безопасность