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В Москве и Московской области ввели режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
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09:00 24.06.2023 (обновлено: 10:17 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html
В Москве и Московской области ввели режим КТО
В Москве и Московской области ввели режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве и Московской области ввели режим КТО
В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:00
2023-06-24T10:17
москва
московская область (подмосковье)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил информационный центр НАК."В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Москва, Московская область (Подмосковье), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
В Москве и Московской области ввели режим КТО

НАК: в Москве и Московской области ввели режим КТО в целях пресечения возможных терактов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил информационный центр НАК.
"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Национальный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
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