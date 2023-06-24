https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html
В Москве и Московской области ввели режим КТО
В Москве и Московской области ввели режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве и Московской области ввели режим КТО
В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:00
2023-06-24T09:00
2023-06-24T10:17
москва
московская область (подмосковье)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил информационный центр НАК."В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Москва, Московская область (Подмосковье), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
В Москве и Московской области ввели режим КТО
НАК: в Москве и Московской области ввели режим КТО в целях пресечения возможных терактов