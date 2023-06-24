https://ria.ru/20230624/moskva-1880128745.html

В Москве и Московской области ввели режим КТО

В Москве и Московской области ввели режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023

В Москве и Московской области ввели режим КТО

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:00

2023-06-24T09:00

2023-06-24T10:17

москва

московская область (подмосковье)

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил информационный центр НАК."В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880126975.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность