https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве - РИА Новости, 24.06.2023
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:09
2023-06-24T06:09
2023-06-24T08:42
москва
россия
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина."В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — говорится в публикации.Собянин призвал москвичей отнестись к этому с пониманием.
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880117765.html
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москва, россия, происшествия, сергей собянин
Москва, Россия, Происшествия, Сергей Собянин
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве
Собянин: в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен контроль на дорогах