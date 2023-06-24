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Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве - РИА Новости, 24.06.2023
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06:09 24.06.2023 (обновлено: 08:42 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве - РИА Новости, 24.06.2023
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:09
2023-06-24T08:42
москва
россия
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина."В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — говорится в публикации.Собянин призвал москвичей отнестись к этому с пониманием.
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москва, россия, происшествия, сергей собянин
Москва, Россия, Происшествия, Сергей Собянин
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве

Собянин: в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен контроль на дорогах

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкВид на улицу Смоленская в Москве
Вид на улицу Смоленская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Вид на улицу Смоленская в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — говорится в публикации.
Собянин призвал москвичей отнестись к этому с пониманием.
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