https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html

Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве

Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве - РИА Новости, 24.06.2023

Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:09

2023-06-24T06:09

2023-06-24T08:42

москва

россия

происшествия

сергей собянин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина."В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — говорится в публикации.Собянин призвал москвичей отнестись к этому с пониманием.

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880117765.html

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москва, россия, происшествия, сергей собянин