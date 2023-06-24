https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880238879.html

Глава Донской митрополии призвал "Вагнер" не покрывать славу позором

Глава Донской митрополии призвал "Вагнер" не покрывать славу позором - РИА Новости, 24.06.2023

Глава Донской митрополии призвал "Вагнер" не покрывать славу позором

Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) в обращении призвал бойцов ЧВК "Вагнер" не покрывать славу своего оружия... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:34

2023-06-24T19:34

2023-06-24T19:34

религия

чвк "вагнер"

ростов-на-дону

россия

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) в обращении призвал бойцов ЧВК "Вагнер" не покрывать славу своего оружия междоусобной бранью. Митрополит Меркурий в 17.00 совершил в главном храме Ростова-на-Дону, кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на центральном рынке, незапланированный молебен с акафистом у главной святыни донского края – Донской иконы Божьей Матери – о даровании народу мира и умножении любви. "Сегодня с этого высокого церковного амвона я хотел бы обратиться и к бойцам ЧВК "Вагнер" – к нашим братьям, которые близки к нам по крови, по гражданству, по происхождению; которые, вероятнее всего, совершают свои ратные подвиги на поле боя ради спасения и величия нашего Отечества. Я хотел бы сказать вам о том, что народ знает, как вы честно и бесстрашно воевали. Но сейчас я вынужден сказать вам и нечто другое: не поддайтесь соблазну, не покройте славу своего оружия позором междоусобной брани, не поднимайте своего оружия против мирных людей, не создавайте очаг напряженности внутри нашей с вами страны. Потому что любая распря, самая незначительная, будет воспринята как вражеская победа: победа тех, против кого вы воевали, проливая собственную кровь, тех, против кого вы стояли ценой собственной жизни", – сказал он после молебна. Текст его речи предоставили РИА Новости в Донской митрополии. "Я обращаюсь к вам голосом всей Церкви потому, что эта Церковь каждый день, пока вы стояли на фронте, молилась и продолжает молиться за вас, за всех поименно, прося, чтобы Господь по заступничеству Пречистой Богоматери всех вас сохранил. Я обращаюсь к вам: не совершайте безумства междоусобной распри, ради ваших матерей, жен, сестер, детей, всех тех, кого вы призваны защищать! Не совершайте безумия против тех людей, что доверяли и верили вам! Я обращаюсь к вам и надеюсь, что мой голос будет услышан вами, и теми, кто верует в Единого Бога, и теми, кто еще идет к вере. Я верю, что голос разума восторжествует", – сказал он. Митрополит Меркурий отметил, что не станет давать "критических или политических" оценок тому, что происходит, но сосредоточится на духовных вещах. "В эти ответственные дни, когда Россия вышла на схватку одна против всех стран Запада, наш народ должен быть как никогда единым. Мы не можем позволить себе разномыслия, разногласия, преступного безразличия; мы не можем позволить себе быть равнодушными к тому, что происходит! Безусловно, оценить происходящее очень сложно… Слишком противоречивые сведения приходят с разных сторон. Но сегодня как никогда наше общество нуждается в слове Церкви Христовой – многовековой носительнице Божественной истины", – заключил архиерей.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чвк "вагнер", ростов-на-дону, россия, попытка вооруженного мятежа