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Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
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Религия
 
16:43 24.06.2023 (обновлено: 16:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880211081.html
Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области
Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023
Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области
Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) перед молебном в 17.00 обратится ко всем жителям Ростовской области, в том... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:43
2023-06-24T16:56
религия
россия
ростов-на-дону
евгений пригожин
владимир путин
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) перед молебном в 17.00 обратится ко всем жителям Ростовской области, в том числе к ее "непрошенным гостям", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Ожидается, что митрополит Меркурий в 17.00 совершит в главном храме Ростова-на-Дону, кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на центральном рынке, незапланированный молебен с акафистом у главной святыни донского края – Донской иконы Божьей Матери – о даровании народу мира и умножении любви. "Владыка митрополит перед началом молебна обратится к жителям города, региона и в том числе – к нашим, условно говоря, непрошенным гостям", – сказал Петровский. Он отметил, что обращение и молебен будут транслироваться по телевидению. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
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россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Религия, Россия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области

Митрополит Меркурий выступит с обращением к жителям и гостям Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМитрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) перед молебном в 17.00 обратится ко всем жителям Ростовской области, в том числе к ее "непрошенным гостям", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Ожидается, что митрополит Меркурий в 17.00 совершит в главном храме Ростова-на-Дону, кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на центральном рынке, незапланированный молебен с акафистом у главной святыни донского края – Донской иконы Божьей Матери – о даровании народу мира и умножении любви.
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"Владыка митрополит перед началом молебна обратится к жителям города, региона и в том числе – к нашим, условно говоря, непрошенным гостям", – сказал Петровский.
Он отметил, что обращение и молебен будут транслироваться по телевидению.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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РелигияРоссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинВладимир ПутинРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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