https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880211081.html

Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области

Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023

Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области

Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) перед молебном в 17.00 обратится ко всем жителям Ростовской области, в том... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:43

2023-06-24T16:43

2023-06-24T16:56

религия

россия

ростов-на-дону

евгений пригожин

владимир путин

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) перед молебном в 17.00 обратится ко всем жителям Ростовской области, в том числе к ее "непрошенным гостям", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Ожидается, что митрополит Меркурий в 17.00 совершит в главном храме Ростова-на-Дону, кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на центральном рынке, незапланированный молебен с акафистом у главной святыни донского края – Донской иконы Божьей Матери – о даровании народу мира и умножении любви. "Владыка митрополит перед началом молебна обратится к жителям города, региона и в том числе – к нашим, условно говоря, непрошенным гостям", – сказал Петровский. Он отметил, что обращение и молебен будут транслироваться по телевидению. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.

https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, ростов-на-дону, евгений пригожин, владимир путин, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа