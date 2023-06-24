Митрополит Меркурий обратится к непрошенным гостям в Ростовской области
Митрополит Меркурий выступит с обращением к жителям и гостям Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМитрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) перед молебном в 17.00 обратится ко всем жителям Ростовской области, в том числе к ее "непрошенным гостям", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Ожидается, что митрополит Меркурий в 17.00 совершит в главном храме Ростова-на-Дону, кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы на центральном рынке, незапланированный молебен с акафистом у главной святыни донского края – Донской иконы Божьей Матери – о даровании народу мира и умножении любви.
"Владыка митрополит перед началом молебна обратится к жителям города, региона и в том числе – к нашим, условно говоря, непрошенным гостям", – сказал Петровский.
Он отметил, что обращение и молебен будут транслироваться по телевидению.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.