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Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина - РИА Новости, 24.06.2023
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Религия
 
15:23 24.06.2023 (обновлено: 16:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина
Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина - РИА Новости, 24.06.2023
Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина
Россияне должны сплотиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения, говорится в заявлении митрополита РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:23
2023-06-24T16:57
религия
россия
ссср
владимир путин
митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россияне должны сплотиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения, говорится в заявлении митрополита Псковского и Порховского Тихона на странице Псковской епархии в соцсети "ВКонтакте"."Что необходимо, чтобы в военных критических ситуациях не допустить погибельного для страны и народа разделения? Сохраняя веру и убеждения, отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: великий князь, царь, император или председатель Государственного Комитета обороны и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин", — отметил он.Сегодня без преувеличения — исторический выбор для всех и для каждого, добавил митрополит.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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россия, ссср, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Россия, СССР, Владимир Путин, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина

Митрополит Тихон призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россияне должны сплотиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения, говорится в заявлении митрополита Псковского и Порховского Тихона на странице Псковской епархии в соцсети "ВКонтакте".
"Что необходимо, чтобы в военных критических ситуациях не допустить погибельного для страны и народа разделения? Сохраняя веру и убеждения, отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: великий князь, царь, император или председатель Государственного Комитета обороны и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин", — отметил он.
Сегодня без преувеличения — исторический выбор для всех и для каждого, добавил митрополит.
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РелигияРоссияСССРВладимир ПутинМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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