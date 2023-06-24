https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html

Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина

Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина - РИА Новости, 24.06.2023

Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина

Россияне должны сплотиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения, говорится в заявлении митрополита РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:23

2023-06-24T15:23

2023-06-24T16:57

религия

россия

ссср

владимир путин

митрополит тихон (шевкунов)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россияне должны сплотиться вокруг президента Владимира Путина, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения, говорится в заявлении митрополита Псковского и Порховского Тихона на странице Псковской епархии в соцсети "ВКонтакте"."Что необходимо, чтобы в военных критических ситуациях не допустить погибельного для страны и народа разделения? Сохраняя веру и убеждения, отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: великий князь, царь, император или председатель Государственного Комитета обороны и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин", — отметил он.Сегодня без преувеличения — исторический выбор для всех и для каждого, добавил митрополит.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, ссср, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов)