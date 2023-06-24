https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html

В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы

В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы - РИА Новости, 24.06.2023

В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы

Совет безопасности Белоруссии на фоне ситуации в России заявил, что Минск остается союзником РФ, подчеркнув, что любой внутренний конфликт в военных и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:41

2023-06-24T15:41

2023-06-24T15:51

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минск

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попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Белоруссии на фоне ситуации в России заявил, что Минск остается союзником РФ, подчеркнув, что любой внутренний конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе - подарок коллективному Западу."Белорусы и россияне - братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России. Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить", - говорится в заявлении госсекретариата Совета безопасности Белоруссии. Его текст РИА Новости предоставил МИД республики.В Совбезе Белоруссии считают, что "это может привести к катастрофе". "Не было ничего страшнее в истории России, чем смута - разрушительная и бессмысленная по своей сути", - говорится в заявлении."Подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей", - подчеркнули в Совбезе.Там добавили, что белорусский народ всегда был и будет с Россией."Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Это тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира", - говорится в заявлении.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880197417.html

https://ria.ru/20230623/zaryady-1880004557.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минск, россия, попытка вооруженного мятежа