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В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы - РИА Новости, 24.06.2023
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15:41 24.06.2023 (обновлено: 15:51 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html
В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы
В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы - РИА Новости, 24.06.2023
В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы
Совет безопасности Белоруссии на фоне ситуации в России заявил, что Минск остается союзником РФ, подчеркнув, что любой внутренний конфликт в военных и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:41
2023-06-24T15:51
в мире
белоруссия
минск
россия
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Белоруссии на фоне ситуации в России заявил, что Минск остается союзником РФ, подчеркнув, что любой внутренний конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе - подарок коллективному Западу."Белорусы и россияне - братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России. Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить", - говорится в заявлении госсекретариата Совета безопасности Белоруссии. Его текст РИА Новости предоставил МИД республики.В Совбезе Белоруссии считают, что "это может привести к катастрофе". "Не было ничего страшнее в истории России, чем смута - разрушительная и бессмысленная по своей сути", - говорится в заявлении."Подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей", - подчеркнули в Совбезе.Там добавили, что белорусский народ всегда был и будет с Россией."Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Это тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира", - говорится в заявлении.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/abkhaziya-1880197417.html
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в мире, белоруссия, минск, россия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Попытка вооруженного мятежа
В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы

В СБ Белоруссии заявили, что Минск полностью разделяет цели спецоперации России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГерб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске
Герб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Герб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Совет безопасности Белоруссии на фоне ситуации в России заявил, что Минск остается союзником РФ, подчеркнув, что любой внутренний конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе - подарок коллективному Западу.
"Белорусы и россияне - братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России. Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу. Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить", - говорится в заявлении госсекретариата Совета безопасности Белоруссии. Его текст РИА Новости предоставил МИД республики.
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В Совбезе Белоруссии считают, что "это может привести к катастрофе". "Не было ничего страшнее в истории России, чем смута - разрушительная и бессмысленная по своей сути", - говорится в заявлении.
"Подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей", - подчеркнули в Совбезе.
Там добавили, что белорусский народ всегда был и будет с Россией.
"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Это тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира", - говорится в заявлении.
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