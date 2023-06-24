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В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2023
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22:56 24.06.2023 (обновлено: 23:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880262959.html
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны
Кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции президента, вряд ли они могли обсуждаться в ходе переговоров белорусского лидера Александра... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:56
2023-06-24T23:57
политика
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции президента, вряд ли они могли обсуждаться в ходе переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Политика, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны

Песков: вопросы кадровых перестановок находятся в компетенции Путина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции президента, вряд ли они могли обсуждаться в ходе переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов", - сказал он журналистам.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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ПолитикаРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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