https://ria.ru/20230624/minoborony-1880262959.html
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны - РИА Новости, 24.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны
Кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции президента, вряд ли они могли обсуждаться в ходе переговоров белорусского лидера Александра... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:56
2023-06-24T22:56
2023-06-24T23:57
политика
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Кадровые вопросы по линии Минобороны РФ находятся в компетенции президента, вряд ли они могли обсуждаться в ходе переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенцию верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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политика, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа
Политика, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа
В Кремле ответили на вопрос о кадровых перестановках в Минобороны
Песков: вопросы кадровых перестановок находятся в компетенции Путина