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Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях - РИА Новости, 24.06.2023
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22:51 24.06.2023 (обновлено: 23:57 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880262390.html
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях - РИА Новости, 24.06.2023
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных потерях среди военнослужащих в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:51
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россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных потерях среди военнослужащих в Минобороны РФ."Я традиционно на такие вопросы отвечать не имею право. Прошу вас адресовать эти вопросы в Министерство обороны", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях

Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях среди военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных потерях среди военнослужащих в Минобороны РФ.
"Я традиционно на такие вопросы отвечать не имею право. Прошу вас адресовать эти вопросы в Министерство обороны", - сказал он журналистам.
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