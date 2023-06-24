https://ria.ru/20230624/minoborony-1880262390.html
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях - РИА Новости, 24.06.2023
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных потерях среди военнослужащих в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:51
2023-06-24T22:51
2023-06-24T23:57
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных потерях среди военнослужащих в Минобороны РФ."Я традиционно на такие вопросы отвечать не имею право. Прошу вас адресовать эти вопросы в Министерство обороны", - сказал он журналистам.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях
Песков переадресовал Минобороны вопросы о возможных потерях среди военнослужащих