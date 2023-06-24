https://ria.ru/20230624/minoborony-1880192684.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:16
2023-06-24T15:16
2023-06-24T15:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. "Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск", - сказали в МО РФ. На кадрах виден пуск ракеты и её полёт к танку. "Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят", - слышны переговоры российских военных после пуска ракеты. Далее видно, как взрывается танк. "Есть. Уже не подходят, побежали. Взорвали", - говорят вертолётчики после поражения танка.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
россия
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты
Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты
2023-06-24T15:16
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка экипажем вертолета Ка-52
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Минобороны России опубликовало кадры
уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
"Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск", - сказали в МО РФ.
На кадрах виден пуск ракеты и её полёт к танку.
"Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят", - слышны переговоры российских военных после пуска ракеты.
Далее видно, как взрывается танк.
"Есть. Уже не подходят, побежали. Взорвали", - говорят вертолётчики после поражения танка.
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