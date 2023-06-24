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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка - РИА Новости, 24.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 24.06.2023 (обновлено: 15:20 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880192684.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:16
2023-06-24T15:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. "Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск", - сказали в МО РФ. На кадрах виден пуск ракеты и её полёт к танку. "Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят", - слышны переговоры российских военных после пуска ракеты. Далее видно, как взрывается танк. "Есть. Уже не подходят, побежали. Взорвали", - говорят вертолётчики после поражения танка.
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Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты
Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка экипажем вертолета Ка-52

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
"Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск", - сказали в МО РФ.
На кадрах виден пуск ракеты и её полёт к танку.
"Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят", - слышны переговоры российских военных после пуска ракеты.
Далее видно, как взрывается танк.
"Есть. Уже не подходят, побежали. Взорвали", - говорят вертолётчики после поражения танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Безопасность
 
 
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