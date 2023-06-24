https://ria.ru/20230624/minoborony-1880192684.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка - РИА Новости, 24.06.2023

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:16

2023-06-24T15:16

2023-06-24T15:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52. "Экипаж вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении ударом управляемой ракеты уничтожил танк ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских войск", - сказали в МО РФ. На кадрах виден пуск ракеты и её полёт к танку. "Люди ходят рядом с ним. Там и люди к нему подходят", - слышны переговоры российских военных после пуска ракеты. Далее видно, как взрывается танк. "Есть. Уже не подходят, побежали. Взорвали", - говорят вертолётчики после поражения танка.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты 2023-06-24T15:16 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность