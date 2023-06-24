Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 24.06.2023 (обновлено: 10:13 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129476.html
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:07
2023-06-24T10:13
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:155:3364:2048_1920x0_80_0_0_60a39568e1ac37198d516cbd7de0c543.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку."Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129287.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1abd956d93a433351c44bb88c3848db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью

Минобороны: многие из "Вагнера" обратились за помощью для возвращения в пункты дислокации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку.
"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера"
Вчера, 09:06
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала