https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129476.html

Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью

Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью - РИА Новости, 24.06.2023

Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:07

2023-06-24T09:07

2023-06-24T10:13

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку."Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129287.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф)