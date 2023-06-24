https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129476.html
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:07
2023-06-24T09:07
2023-06-24T10:13
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку."Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: многие бойцы "Вагнера" осознали ошибку и обратились за помощью
Минобороны: многие из "Вагнера" обратились за помощью для возвращения в пункты дислокации
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявив, что многие их товарищи уже осознали ошибку.
"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", — сказали в военном ведомстве.
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера"