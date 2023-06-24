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Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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09:06 24.06.2023 (обновлено: 18:52 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129287.html
Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера"
Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера"
Минобороны в обращении к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" гарантировало им безопасность. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:06
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россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны в обращении к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" гарантировало им безопасность."Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
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россия
Россия
Минобороны заявило о гарантиях безопасности бойцов "Вагнера"

Минобороны России заявило о гарантиях безопасности бойцов ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минобороны в обращении к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" гарантировало им безопасность.
"Мы гарантируем всем безопасность", — подчеркивается в заявлении.
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
Вид на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Обращение Минобороны к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Вчера, 09:04
 
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