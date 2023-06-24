https://ria.ru/20230624/mid-1880230946.html

МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции

МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции - РИА Новости, 24.06.2023

МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции

Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о вывозе российской сельхозпродукции, заявило министерство иностранных дел России на сайте. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:51

2023-06-24T18:51

2023-06-24T18:54

экономика

россия

антониу гутерреш

оон

россельхозбанк

swift

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

зерновая сделка

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о вывозе российской сельхозпродукции, заявило министерство иностранных дел России на сайте.Ведомство отметило, что по мере приближения истечения срока действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия представители ООН отмечаются серией публичных деклараций, ратуют за продление и даже расширение договорённости и рапортуют о своих неустанных усилиях по Меморандуму Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.Оно отметило, что по меморандуму Россия-ООН не сделано ровным счетом ничего."Три из пяти "системных" задач, предусмотренных Меморандумом – подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей и реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" – уже фактически сняты с повестки дня. По двум оставшимся – нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов – какой-либо прогресс не просматриваются", - сообщило министерство."Тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ООНовцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов", - добавило оно.МИД РФ также назвал неуместным выражение генсекретарём ООН Антониу Гутеррешем разочарования по поводу сокращения объемов вывоза украинского продовольствия в рамках "черноморской инициативы"."Примечательно при этом, что подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договорённостями, а также отдельным предложением самого Гутерреша, был оставлен без реакции", - отметил российский МИД.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

https://ria.ru/20230621/peskov-1879530181.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, swift, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка