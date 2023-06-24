Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 24.06.2023 (обновлено: 18:54 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/mid-1880230946.html
МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции - РИА Новости, 24.06.2023
МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции
Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о вывозе российской сельхозпродукции, заявило министерство иностранных дел России на сайте. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:51
2023-06-24T18:54
экономика
россия
антониу гутерреш
оон
россельхозбанк
swift
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о вывозе российской сельхозпродукции, заявило министерство иностранных дел России на сайте.Ведомство отметило, что по мере приближения истечения срока действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия представители ООН отмечаются серией публичных деклараций, ратуют за продление и даже расширение договорённости и рапортуют о своих неустанных усилиях по Меморандуму Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.Оно отметило, что по меморандуму Россия-ООН не сделано ровным счетом ничего."Три из пяти "системных" задач, предусмотренных Меморандумом – подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей и реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" – уже фактически сняты с повестки дня. По двум оставшимся – нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов – какой-либо прогресс не просматриваются", - сообщило министерство."Тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ООНовцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов", - добавило оно.МИД РФ также назвал неуместным выражение генсекретарём ООН Антониу Гутеррешем разочарования по поводу сокращения объемов вывоза украинского продовольствия в рамках "черноморской инициативы"."Примечательно при этом, что подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договорённостями, а также отдельным предложением самого Гутерреша, был оставлен без реакции", - отметил российский МИД.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
https://ria.ru/20230621/peskov-1879530181.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, swift, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка
Экономика, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Зерновая сделка
МИД прокомментировал позицию ООН по меморандуму о сельхозпродукции

МИД: Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о сельхозпродукции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва удивлена позицией ООН по выполнению меморандума о вывозе российской сельхозпродукции, заявило министерство иностранных дел России на сайте.
Ведомство отметило, что по мере приближения истечения срока действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия представители ООН отмечаются серией публичных деклараций, ратуют за продление и даже расширение договорённости и рапортуют о своих неустанных усилиях по Меморандуму Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
Оно отметило, что по меморандуму Россия-ООН не сделано ровным счетом ничего.
«
"Три из пяти "системных" задач, предусмотренных Меморандумом – подключение "Россельхозбанка" к SWIFT, поставки запчастей и реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" – уже фактически сняты с повестки дня. По двум оставшимся – нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов – какой-либо прогресс не просматриваются", - сообщило министерство.
"Тем удивительнее на этом фоне выглядят попытки ООНовцев ввести в заблуждение мировую общественность своими оптимистическими заявлениями о неустанных усилиях, которые, правда, даже через год не дали никаких результатов", - добавило оно.
МИД РФ также назвал неуместным выражение генсекретарём ООН Антониу Гутеррешем разочарования по поводу сокращения объемов вывоза украинского продовольствия в рамках "черноморской инициативы".
"Примечательно при этом, что подрыв аммиакопровода 5 июня, возобновление работы которого предусмотрено обеими Стамбульскими договорённостями, а также отдельным предложением самого Гутерреша, был оставлен без реакции", - отметил российский МИД.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Предпосылок продления зерновой сделки нет, заявил Песков
21 июня, 12:32
 
ЭкономикаРоссияАнтониу ГутеррешООНРоссельхозбанкSWIFTМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Зерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала