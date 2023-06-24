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РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
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10:49 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/mery-1880144742.html
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта
РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:49
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам. "На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", - сказали в компании.
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ржд, россия
РЖД, Россия
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта

РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы ж/д транспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам.
"На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", - сказали в компании.
Вид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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