https://ria.ru/20230624/mery-1880144742.html
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта - РИА Новости, 24.06.2023
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта
РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:49
2023-06-24T10:49
2023-06-24T10:49
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, сообщили в компании журналистам. "На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта", - сказали в компании.
https://ria.ru/20230624/peterburg-1880142234.html
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ржд, россия
РЖД принимают меры безопасности для бесперебойной работы транспорта
РЖД принимают необходимые меры безопасности для бесперебойной работы ж/д транспорта