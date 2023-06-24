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В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
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10:43 24.06.2023 (обновлено: 10:45 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880143643.html
В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия
В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия
Все массовые мероприятия в эти выходные отменены в Тульской и Тверской областях, сообщили власти регионов. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:43
2023-06-24T10:45
тульская область
игорь руденя
тверская область
алексей дюмин
безопасность
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в эти выходные отменены в Тульской и Тверской областях, сообщили власти регионов. “Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни”, - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы правительства региона. Уточняется, что в Тверской области "в связи со сложившейся ситуацией приняты меры к обеспечению безопасности граждан и объектов". Ситуацию контролирует глава региона. Движение на дорогах осуществляется в штатном режиме.О временной отмене мероприятий информирует в своем телеграм-канале и правительство Тульской области. “В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия”, - говорится в сообщении. Отмечается, что все службы жизнеобеспечения Тульской области работают в штатном режиме.
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тульская область, игорь руденя, тверская область, алексей дюмин, безопасность
Тульская область, Игорь Руденя, Тверская область, Алексей Дюмин, Безопасность
В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в эти выходные в Тульской и Тверской областях отменили

© iStock.com / Ekaterina LoginovaНабережная реки Волги и Преображенский собор в Твери
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в эти выходные отменены в Тульской и Тверской областях, сообщили власти регионов.
“Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни”, - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы правительства региона.
Уточняется, что в Тверской области "в связи со сложившейся ситуацией приняты меры к обеспечению безопасности граждан и объектов". Ситуацию контролирует глава региона. Движение на дорогах осуществляется в штатном режиме.
О временной отмене мероприятий информирует в своем телеграм-канале и правительство Тульской области.
“В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что все службы жизнеобеспечения Тульской области работают в штатном режиме.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Тульская областьИгорь РуденяТверская областьАлексей ДюминБезопасность
 
 
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