https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880143643.html

В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия

В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

В Тверской и Тульской областях отменили массовые мероприятия

Все массовые мероприятия в эти выходные отменены в Тульской и Тверской областях, сообщили власти регионов. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:43

2023-06-24T10:43

2023-06-24T10:45

тульская область

игорь руденя

тверская область

алексей дюмин

безопасность

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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые мероприятия в эти выходные отменены в Тульской и Тверской областях, сообщили власти регионов. “Решением губернатора Тверской области Игоря Рудени в Тверской области отменены все массовые мероприятия на выходные дни”, - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы правительства региона. Уточняется, что в Тверской области "в связи со сложившейся ситуацией приняты меры к обеспечению безопасности граждан и объектов". Ситуацию контролирует глава региона. Движение на дорогах осуществляется в штатном режиме.О временной отмене мероприятий информирует в своем телеграм-канале и правительство Тульской области. “В связи с усилением антитеррористических мер в Тульской области было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия”, - говорится в сообщении. Отмечается, что все службы жизнеобеспечения Тульской области работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880143000.html

тульская область

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тульская область, игорь руденя, тверская область, алексей дюмин, безопасность