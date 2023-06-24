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Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами - РИА Новости, 24.06.2023
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12:23 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/medvedev-1880160211.html
Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами
Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами - РИА Новости, 24.06.2023
Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в Telegram-канале сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:23
2023-06-24T13:48
дмитрий медведев
россия
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в Telegram-канале сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать Россию."Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства - это сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны", - написал он.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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дмитрий медведев, россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над внешним и внутренним врагом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в Telegram-канале сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать Россию.
"Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства - это сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны", - написал он.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Кадыров заявил о поддержке действий Путина
Вчера, 11:53
 
Дмитрий МедведевРоссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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