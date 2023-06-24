https://ria.ru/20230624/medvedev-1880160211.html

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами - РИА Новости, 24.06.2023

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина для победы над врагами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в Telegram-канале сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:23

2023-06-24T12:23

2023-06-24T13:48

дмитрий медведев

россия

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в Telegram-канале сплотиться вокруг президента России Владимира Путина для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать Россию."Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства - это сплотиться вокруг президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны", - написал он.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/podderzhka-1880156071.html

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дмитрий медведев, россия, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа