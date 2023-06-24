https://ria.ru/20230624/mchs-1880116423.html

В МЧС опровергли сообщения о комендантском часе в Ростовской области

В МЧС опровергли сообщения о комендантском часе в Ростовской области - РИА Новости, 24.06.2023

В МЧС опровергли сообщения о комендантском часе в Ростовской области

Распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствуют действительности, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:50

2023-06-24T03:50

2023-06-24T04:13

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — РИА Новости. Распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в Ростовской области не соответствуют действительности, сообщили в главке МЧС по региону."В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что любая информация такого рода — ложная, а цель подобных сообщений заключается в том, чтобы посеять панику среди мирных жителей. В главке призвали доверять только тем данным, которые публикуются на официальных источниках министерства.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880115677.html

ростовская область

россия

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ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия