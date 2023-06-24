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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 24.06.2023
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00:31 24.06.2023 (обновлено: 01:01 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/mavzoley-1880109426.html
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 24.06.2023
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 24.06.2023
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
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россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

ФСО: Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня из-за мероприятий

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
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