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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 24.06.2023

Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T00:31

2023-06-24T00:31

2023-06-24T01:01

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.

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россия, москва, общество