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Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга - РИА Новости, 24.06.2023
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01:12 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/makron-1880111263.html
Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга
Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга - РИА Новости, 24.06.2023
Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга
Запад неэффективен в решении вызовов, стоящих перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата, в результате чего возможны попытки... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T01:12
2023-06-24T01:12
в мире
франция
эммануэль макрон
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Запад неэффективен в решении вызовов, стоящих перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата, в результате чего возможны попытки создать новый мировой порядок, считает президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата", - заявил он в интервью телеканалу CNN. В то же время французский президент добавил, что, несмотря на это считает правильной поддержку Украины, поскольку Запад защищает "международное право, свободу и принципы". "Мы должны ответить на этот сюжет двойного стандарта, иначе он будет использован кем-то для создания альтернативного многостороннего порядка, новых финансовых институтов, нового мирового порядка и чтобы сказать, что Всемирный банк, МВФ и ООН больше не эффективны в решении больших проблем", - отметил Макрон.
https://ria.ru/20230614/makron-1878072154.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мвф, всемирный банк, оон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, МВФ, Всемирный банк, ООН
Макрон заявил о создании нового миропорядка и проблемах стран Юга

Макрон: неэффективность Запада в решении проблем Юга может обернуться новым миропорядком

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Запад неэффективен в решении вызовов, стоящих перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата, в результате чего возможны попытки создать новый мировой порядок, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
В то же время французский президент добавил, что, несмотря на это считает правильной поддержку Украины, поскольку Запад защищает "международное право, свободу и принципы".
"Мы должны ответить на этот сюжет двойного стандарта, иначе он будет использован кем-то для создания альтернативного многостороннего порядка, новых финансовых институтов, нового мирового порядка и чтобы сказать, что Всемирный банк, МВФ и ООН больше не эффективны в решении больших проблем", - отметил Макрон.
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14 июня, 15:16
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМВФВсемирный банкООН
 
 
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