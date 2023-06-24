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Песков назвал вечерний разговор Путина и Лукашенко теплым и конструктивным - РИА Новости, 25.06.2023
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23:28 24.06.2023 (обновлено: 00:06 25.06.2023)
https://ria.ru/20230624/lukashenko-1880265478.html
Песков назвал вечерний разговор Путина и Лукашенко теплым и конструктивным
Песков назвал вечерний разговор Путина и Лукашенко теплым и конструктивным - РИА Новости, 25.06.2023
Песков назвал вечерний разговор Путина и Лукашенко теплым и конструктивным
Второй, вечерний, разговор президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в субботу был продолжительный, теплый и очень... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T23:28
2023-06-25T00:06
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Второй, вечерний, разговор президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в субботу был продолжительный, теплый и очень конструктивный, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Вечерний разговор двух президентов был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный. Кроме того, в контексте вышесказанного я также хочу вам сообщить, что был телефонный разговор с премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном, и президент тоже весьма детально проинформировал армянского коллегу о событиях сегодняшнего дня", - сказал Песков. Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа
Песков назвал вечерний разговор Путина и Лукашенко теплым и конструктивным

Песков назвал вечерний разговор Путина и Лукашенко теплым и конструктивным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Второй, вечерний, разговор президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в субботу был продолжительный, теплый и очень конструктивный, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вечерний разговор двух президентов был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный. Кроме того, в контексте вышесказанного я также хочу вам сообщить, что был телефонный разговор с премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном, и президент тоже весьма детально проинформировал армянского коллегу о событиях сегодняшнего дня", - сказал Песков.
Ранее в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковПопытка вооруженного мятежа
 
 
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