https://ria.ru/20230624/lnr-1880219749.html
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты - РИА Новости, 24.06.2023
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты
Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:34
2023-06-24T17:34
2023-06-24T17:47
луганская народная республика
общество
попытка вооруженного мятежа
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительства республики."Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок", - говорится в сообщении правительства.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, общество, попытка вооруженного мятежа
Луганская Народная Республика, Общество, Попытка вооруженного мятежа
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты
Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости.
Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале
правительства республики.
«
"Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок", - говорится в сообщении правительства.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам