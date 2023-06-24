https://ria.ru/20230624/lnr-1880219749.html

В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты

В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты - РИА Новости, 24.06.2023

В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты

Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:34

2023-06-24T17:34

2023-06-24T17:47

луганская народная республика

общество

попытка вооруженного мятежа

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительства республики."Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок", - говорится в сообщении правительства.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, общество, попытка вооруженного мятежа