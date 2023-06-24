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В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты - РИА Новости, 24.06.2023
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17:34 24.06.2023 (обновлено: 17:47 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/lnr-1880219749.html
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты - РИА Новости, 24.06.2023
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты
Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:34
2023-06-24T17:47
луганская народная республика
общество
попытка вооруженного мятежа
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительства республики.&quot;Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок&quot;, - говорится в сообщении правительства.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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луганская народная республика, общество, попытка вооруженного мятежа
Луганская Народная Республика, Общество, Попытка вооруженного мятежа
В ЛНР отменили продажу билетов на межрегиональные маршруты

Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики отменило до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок, заявили в Telegram-канале правительства республики.
«

"Минтранс ЛНР отменил до особого распоряжения продажу билетов на межрегиональные маршруты региональных перевозок", - говорится в сообщении правительства.

Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 11:23
 
Луганская Народная РеспубликаОбществоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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