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Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
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20:43 24.06.2023 (обновлено: 20:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880248735.html
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:43
2023-06-24T20:56
здоровье - общество
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой области. &quot;Все медицинские службы Липецкой области работают в штатном режиме. Помощь, включая экстренную и плановую, оказывается в полном объеме. Скорая помощь и служба медицины катастроф выезжают на вызовы штатно, количество звонков не превышает среднее число в выходной день&quot;, - сообщили в правительстве Липецкой области.Власти добавили, что организовано усиленное дежурство служб скорой помощи и медицины катастроф. В больницах создали запал лекарств и продуктов. "Медики дежурят и на трассе М-4 "Дон" в местах скопления автомобилей. Ситуацию будут контролировать круглосуточно", - сообщили власти.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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здоровье - общество, липецкая область, попытка вооруженного мятежа
Здоровье - Общество, Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме

Липецкое правительство: медицинские службы в области работают в штатном режиме

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой области.
«

"Все медицинские службы Липецкой области работают в штатном режиме. Помощь, включая экстренную и плановую, оказывается в полном объеме. Скорая помощь и служба медицины катастроф выезжают на вызовы штатно, количество звонков не превышает среднее число в выходной день", - сообщили в правительстве Липецкой области.

Власти добавили, что организовано усиленное дежурство служб скорой помощи и медицины катастроф. В больницах создали запал лекарств и продуктов.
"Медики дежурят и на трассе М-4 "Дон" в местах скопления автомобилей. Ситуацию будут контролировать круглосуточно", - сообщили власти.
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