https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880248735.html

Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме

Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме

Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T20:43

2023-06-24T20:43

2023-06-24T20:56

здоровье - общество

липецкая область

попытка вооруженного мятежа

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой области. "Все медицинские службы Липецкой области работают в штатном режиме. Помощь, включая экстренную и плановую, оказывается в полном объеме. Скорая помощь и служба медицины катастроф выезжают на вызовы штатно, количество звонков не превышает среднее число в выходной день", - сообщили в правительстве Липецкой области.Власти добавили, что организовано усиленное дежурство служб скорой помощи и медицины катастроф. В больницах создали запал лекарств и продуктов. "Медики дежурят и на трассе М-4 "Дон" в местах скопления автомобилей. Ситуацию будут контролировать круглосуточно", - сообщили власти.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

липецкая область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, липецкая область, попытка вооруженного мятежа