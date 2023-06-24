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Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:43
2023-06-24T20:43
2023-06-24T20:56
здоровье - общество
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме, оказывают экстренную и плановую помощь, сообщили в Telegram-кканале правительства Липецкой области. "Все медицинские службы Липецкой области работают в штатном режиме. Помощь, включая экстренную и плановую, оказывается в полном объеме. Скорая помощь и служба медицины катастроф выезжают на вызовы штатно, количество звонков не превышает среднее число в выходной день", - сообщили в правительстве Липецкой области.Власти добавили, что организовано усиленное дежурство служб скорой помощи и медицины катастроф. В больницах создали запал лекарств и продуктов. "Медики дежурят и на трассе М-4 "Дон" в местах скопления автомобилей. Ситуацию будут контролировать круглосуточно", - сообщили власти.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, липецкая область, попытка вооруженного мятежа
Здоровье - Общество, Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа
Медицинские службы в Липецкой области работают в штатном режиме
Липецкое правительство: медицинские службы в области работают в штатном режиме