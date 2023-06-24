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В Липецкой области перекопали часть автотрасс - РИА Новости, 24.06.2023
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19:30 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880237415.html
В Липецкой области перекопали часть автотрасс
В Липецкой области перекопали часть автотрасс - РИА Новости, 24.06.2023
В Липецкой области перекопали часть автотрасс
В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено, чтобы остановить проезд техники по трассам, сообщает в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:30
2023-06-24T19:30
безопасность
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено, чтобы остановить проезд техники по трассам, сообщает в Telegram-канале правительство региона. "Информация от оперштаба Липецкой области. Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам", - говорится в сообщении правительства Липецкой области. Как отмечается, областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. "Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты. Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание. Просим не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут", - говорится в сообщении. В ночь на субботу 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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7 495 645-6601
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безопасность, липецкая область, попытка вооруженного мятежа
Безопасность, Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа
В Липецкой области перекопали часть автотрасс

Липецкое правительство: в регионе перекопали часть автотрасс, чтобы остановить технику

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Областной администрации в Липецке
Здание Областной администрации в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Областной администрации в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено, чтобы остановить проезд техники по трассам, сообщает в Telegram-канале правительство региона.
"Информация от оперштаба Липецкой области. Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам", - говорится в сообщении правительства Липецкой области.
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Как отмечается, областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна.
«
"Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты. Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание. Просим не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
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