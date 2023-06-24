https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880237415.html

В Липецкой области перекопали часть автотрасс

В Липецкой области перекопали часть автотрасс - РИА Новости, 24.06.2023

В Липецкой области перекопали часть автотрасс

В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено, чтобы остановить проезд техники по трассам, сообщает в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:30

2023-06-24T19:30

2023-06-24T19:30

безопасность

липецкая область

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено, чтобы остановить проезд техники по трассам, сообщает в Telegram-канале правительство региона. "Информация от оперштаба Липецкой области. Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам", - говорится в сообщении правительства Липецкой области. Как отмечается, областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. "Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты. Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание. Просим не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут", - говорится в сообщении. В ночь на субботу 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

липецкая область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, липецкая область, попытка вооруженного мятежа