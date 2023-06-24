https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880221918.html

Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям

Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям - РИА Новости, 24.06.2023

Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям

Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни, говорится в сообщении администрации города. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:51

2023-06-24T17:51

2023-06-24T17:54

россия

липецк

липецкая область

игорь артамонов

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни, говорится в сообщении администрации города. Ранее в субботу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК "Вагнер". По его словам, принимаются меры для обеспечения безопасности населения, ситуация находится под контролем. Жителям он настоятельно рекомендовал не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. "Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда... Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, липецк, липецкая область, игорь артамонов, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность