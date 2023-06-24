Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям
Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни
Сотрудник полиции. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни, говорится в сообщении администрации города.
Ранее в субботу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК "Вагнер". По его словам, принимаются меры для обеспечения безопасности населения, ситуация находится под контролем. Жителям он настоятельно рекомендовал не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.
"Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда... Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.