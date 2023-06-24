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Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям - РИА Новости, 24.06.2023
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17:51 24.06.2023 (обновлено: 17:54 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880221918.html
Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям
Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям - РИА Новости, 24.06.2023
Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям
Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни, говорится в сообщении администрации города. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:51
2023-06-24T17:54
россия
липецк
липецкая область
игорь артамонов
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни, говорится в сообщении администрации города. Ранее в субботу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК "Вагнер". По его словам, принимаются меры для обеспечения безопасности населения, ситуация находится под контролем. Жителям он настоятельно рекомендовал не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. "Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда... Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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липецк
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россия, липецк, липецкая область, игорь артамонов, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям

Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни, говорится в сообщении администрации города.
Ранее в субботу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК "Вагнер". По его словам, принимаются меры для обеспечения безопасности населения, ситуация находится под контролем. Жителям он настоятельно рекомендовал не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.
"Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда... Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона", - говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РоссияЛипецкЛипецкая областьИгорь АртамоновВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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