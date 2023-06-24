https://ria.ru/20230624/latviya-1880205770.html

Латвия усилила охрану границы с Россией

Латвия усилила охрану границы с Россией - РИА Новости, 24.06.2023

Латвия усилила охрану границы с Россией

Латвия усиливает охрану границы с РФ, не будет выдавать россиянам гуманитарные и иные визы на фоне ситуации в России, заявил в Twitter действующий глава МИД и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:18

2023-06-24T16:18

2023-06-24T16:18

в мире

россия

латвия

эдгарс ринкевичс

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Латвия усиливает охрану границы с РФ, не будет выдавать россиянам гуманитарные и иные визы на фоне ситуации в России, заявил в Twitter действующий глава МИД и избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс. "В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся введенные 19 сентября 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ", - написал Ринкевичс.По его словам, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют между собой действия по усилению охраны границы с Россией и Белоруссией. "Прямой угрозы Латвии сейчас нет", - добавил он. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, латвия, эдгарс ринкевичс, попытка вооруженного мятежа