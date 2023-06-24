https://ria.ru/20230624/kursk-1880187493.html
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"
Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:39
2023-06-24T14:39
2023-06-24T15:21
курская область
роман старовойт
соледар
артемовск
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из соцсетей, при этом призвав Евгения Пригожина сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране. "Друзья, вы знаете, Курская область тесно сотрудничала с ЧВК "Вагнер" по подготовке бойцов добровольных народных дружин нашего региона, и я сам прошел эту подготовку. После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он в своем телеграм-канале. "Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране", - добавил Старовойт.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, соледар, артемовск, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Курская область, Роман Старовойт, Соледар, Артемовск, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"
Курский губернатор заявил, что не будет вычеркивать прежние заслуги "Вагнера" из соцсетей