https://ria.ru/20230624/kursk-1880187493.html

Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"

Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:39

2023-06-24T14:39

2023-06-24T15:21

курская область

роман старовойт

соледар

артемовск

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из соцсетей, при этом призвав Евгения Пригожина сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране. "Друзья, вы знаете, Курская область тесно сотрудничала с ЧВК "Вагнер" по подготовке бойцов добровольных народных дружин нашего региона, и я сам прошел эту подготовку. После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он в своем телеграм-канале. "Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране", - добавил Старовойт.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/boytsy-1880183426.html

курская область

соледар

артемовск

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Екатерина Зайцева

курская область, роман старовойт, соледар, артемовск, безопасность, попытка вооруженного мятежа