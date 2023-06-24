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Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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14:39 24.06.2023 (обновлено: 15:21 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kursk-1880187493.html
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"
Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:39
2023-06-24T15:21
курская область
роман старовойт
соледар
артемовск
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из соцсетей, при этом призвав Евгения Пригожина сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране. "Друзья, вы знаете, Курская область тесно сотрудничала с ЧВК "Вагнер" по подготовке бойцов добровольных народных дружин нашего региона, и я сам прошел эту подготовку. После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он в своем телеграм-канале. "Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране", - добавил Старовойт.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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курская область
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курская область, роман старовойт, соледар, артемовск, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Курская область, Роман Старовойт, Соледар, Артемовск, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Курский губернатор не будет удалять упоминания о заслугах "Вагнера"

Курский губернатор заявил, что не будет вычеркивать прежние заслуги "Вагнера" из соцсетей

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что не намерен "вычеркивать" упоминания о прежних заслугах бойцов группы "Вагнер" из соцсетей, при этом призвав Евгения Пригожина сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране.
"Друзья, вы знаете, Курская область тесно сотрудничала с ЧВК "Вагнер" по подготовке бойцов добровольных народных дружин нашего региона, и я сам прошел эту подготовку. После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов", - написал он в своем телеграм-канале.
"Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране", - добавил Старовойт.
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Курская областьРоман СтаровойтСоледарАртемовскБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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