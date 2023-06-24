https://ria.ru/20230624/kurs-1880185441.html
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют - РИА Новости, 24.06.2023
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют
Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:32
2023-06-24T14:32
2023-06-24T16:07
экономика
росбанк
промсвязьбанк
московский кредитный банк
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля.Самый выгодный курс у Промсвязьбанка: за доллар придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля. В Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля, а в Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля.Газпромбанк, в свою очередь, предлагает приобрести американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля. Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля. В ВТБ доллар можно купить за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где американскую валюту можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей. При этом в банке "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.
https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879475654.html
https://ria.ru/20230621/banki-1879470070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, росбанк, промсвязьбанк, московский кредитный банк
Экономика, Росбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют
Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений.
Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля.
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Самый выгодный курс у Промсвязьбанка: за доллар придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля.
В Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля, а в Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля.
Газпромбанк, в свою очередь, предлагает приобрести американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля. Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.
В ВТБ доллар можно купить за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где американскую валюту можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.
При этом в банке "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.
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