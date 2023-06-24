https://ria.ru/20230624/kurs-1880185441.html

Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют

Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют - РИА Новости, 24.06.2023

Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют

Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:32

2023-06-24T14:32

2023-06-24T16:07

экономика

росбанк

промсвязьбанк

московский кредитный банк

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля.Самый выгодный курс у Промсвязьбанка: за доллар придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля. В Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля, а в Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля.Газпромбанк, в свою очередь, предлагает приобрести американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля. Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля. В ВТБ доллар можно купить за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где американскую валюту можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей. При этом в банке "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.

https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879475654.html

https://ria.ru/20230621/banki-1879470070.html

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2023

Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

экономика, росбанк, промсвязьбанк, московский кредитный банк