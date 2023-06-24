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Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют - РИА Новости, 24.06.2023
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14:32 24.06.2023 (обновлено: 16:07 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kurs-1880185441.html
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют - РИА Новости, 24.06.2023
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют
Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:32
2023-06-24T16:07
экономика
росбанк
промсвязьбанк
московский кредитный банк
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений. Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля.Самый выгодный курс у Промсвязьбанка: за доллар придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля. В Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля, а в Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля.Газпромбанк, в свою очередь, предлагает приобрести американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля. Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля. В ВТБ доллар можно купить за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где американскую валюту можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей. При этом в банке "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.
https://ria.ru/20230621/alfa-bank-1879475654.html
https://ria.ru/20230621/banki-1879470070.html
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экономика, росбанк, промсвязьбанк, московский кредитный банк
Экономика, Росбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк
Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют

Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Крупнейшие российские банки резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа РИА Новости данных сайтов и приложений.
Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Альфа-банк планирует попасть в пятерку лидеров по выдаче автокредитов
21 июня, 06:21
Самый выгодный курс у Промсвязьбанка: за доллар придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля.
В Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля, а в Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля.
Газпромбанк, в свою очередь, предлагает приобрести американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля. Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.
В ВТБ доллар можно купить за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в "Открытии", где американскую валюту можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.
При этом в банке "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Эксперт объяснил, почему российские банки получат рекордную прибыль
21 июня, 03:31
 
ЭкономикаРосбанкПромсвязьбанкМосковский кредитный банк
 
 
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