https://ria.ru/20230624/kuban-1880234757.html
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска - РИА Новости, 24.06.2023
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска
Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:16
2023-06-24T19:16
2023-06-24T19:22
усть-лабинск
краснодарский край
усть-лабинский район
безопасность
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880161818_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_63f5b8f170725c05eeac1b7a92d232d1.jpg
КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его главы. "В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения – провокация и фейк", - сообщили в оперштабе. Отмечается, что сам Станислав Гайнюченко, исполняющий обязанности главы администрации Усть-Лабинского района, находится на рабочем месте. Как в самом городе Усть-Лабинск, так и в районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно. По данным оперштаба, в последние сутки распространяется "особенно много" фейков, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Власти просят граждан доверять только официальным источникам информации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
усть-лабинск
краснодарский край
усть-лабинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880161818_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e1051dbbc736db09ab722b65191db06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-лабинск, краснодарский край, усть-лабинский район, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Усть-Лабинск, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска
Оперштаб Кубани опроверг данные о захвате вагнеровцами администрации города Усть-Лабинск