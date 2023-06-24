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Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска - РИА Новости, 24.06.2023
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19:16 24.06.2023 (обновлено: 19:22 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kuban-1880234757.html
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска - РИА Новости, 24.06.2023
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска
Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:16
2023-06-24T19:22
усть-лабинск
краснодарский край
усть-лабинский район
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его главы. "В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения – провокация и фейк", - сообщили в оперштабе. Отмечается, что сам Станислав Гайнюченко, исполняющий обязанности главы администрации Усть-Лабинского района, находится на рабочем месте. Как в самом городе Усть-Лабинск, так и в районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно. По данным оперштаба, в последние сутки распространяется "особенно много" фейков, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Власти просят граждан доверять только официальным источникам информации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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усть-лабинск, краснодарский край, усть-лабинский район, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Усть-Лабинск, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска

Оперштаб Кубани опроверг данные о захвате вагнеровцами администрации города Усть-Лабинск

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его главы.
«
"В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения – провокация и фейк", - сообщили в оперштабе.
Отмечается, что сам Станислав Гайнюченко, исполняющий обязанности главы администрации Усть-Лабинского района, находится на рабочем месте. Как в самом городе Усть-Лабинск, так и в районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно.
По данным оперштаба, в последние сутки распространяется "особенно много" фейков, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Власти просят граждан доверять только официальным источникам информации.
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Усть-ЛабинскКраснодарский крайУсть-Лабинский районБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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