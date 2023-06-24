https://ria.ru/20230624/kuban-1880234757.html

Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска

Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска - РИА Новости, 24.06.2023

Власти опровергли данные о захвате вагнеровцами администрации Усть-Лабинска

Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:16

2023-06-24T19:16

2023-06-24T19:22

усть-лабинск

краснодарский край

усть-лабинский район

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале назвал провокацией сообщения о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации города Усть-Лабинска и его главы. "В анонимных телеграм-каналах и мессенджерах публикуют недостоверную информацию о захвате силами ЧВК "Вагнер" администрации Усть-Лабинска и его главы Станислава Гайнюченко. Такие сообщения – провокация и фейк", - сообщили в оперштабе. Отмечается, что сам Станислав Гайнюченко, исполняющий обязанности главы администрации Усть-Лабинского района, находится на рабочем месте. Как в самом городе Усть-Лабинск, так и в районе обстановка стабильная, все системы жизнеобеспечения муниципалитета работают штатно. По данным оперштаба, в последние сутки распространяется "особенно много" фейков, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. Власти просят граждан доверять только официальным источникам информации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

усть-лабинск, краснодарский край, усть-лабинский район, безопасность, попытка вооруженного мятежа