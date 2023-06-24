https://ria.ru/20230624/kuban-1880169478.html

Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани

Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани - РИА Новости, 24.06.2023

Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани

Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:11

2023-06-24T13:11

2023-06-24T13:11

краснодарский край

вениамин кондратьев

безопасность

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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае спокойная, стабильная обстановка, не требующая введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы", - написал Кондратьев в телеграм-канале. По словам главы региона, ситуация находится полностью под контролем.

https://ria.ru/20230624/yaroslavl-1880167467.html

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

краснодарский край, вениамин кондратьев, безопасность