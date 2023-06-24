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Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани - РИА Новости, 24.06.2023
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13:11 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/kuban-1880169478.html
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани - РИА Новости, 24.06.2023
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани
Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:11
2023-06-24T13:11
краснодарский край
вениамин кондратьев
безопасность
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае спокойная, стабильная обстановка, не требующая введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы", - написал Кондратьев в телеграм-канале. По словам главы региона, ситуация находится полностью под контролем.
https://ria.ru/20230624/yaroslavl-1880167467.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, безопасность
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Безопасность
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани

Кондратьев: ситуация в Краснодарском крае под контролем, службы усиленно работают

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае спокойная, стабильная обстановка, не требующая введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
По словам главы региона, ситуация находится полностью под контролем.
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