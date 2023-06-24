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Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани - РИА Новости, 24.06.2023
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани
Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:11
2023-06-24T13:11
2023-06-24T13:11
краснодарский край
вениамин кондратьев
безопасность
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КРАСНОДАР, 24 июн – РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае находится полностью под контролем, все силовые службы региона переведены на усиленный режим работы, написал в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае спокойная, стабильная обстановка, не требующая введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы", - написал Кондратьев в телеграм-канале. По словам главы региона, ситуация находится полностью под контролем.
https://ria.ru/20230624/yaroslavl-1880167467.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, безопасность
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Безопасность
Кондратьев заявил о стабильной обстановке на Кубани
Кондратьев: ситуация в Краснодарском крае под контролем, службы усиленно работают