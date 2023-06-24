https://ria.ru/20230624/kuban-1880112980.html

Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе

Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе

Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:14

2023-06-24T02:14

2023-06-24T06:08

россия

краснодарский край

украина

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб региона.По его данным, сейчас фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ) Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. "Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем", — говорится в сообщении. Власти региона просят граждан доверять только официальным источникам информации. В пятницу в Минобороны заявили, что информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, ведомство расценило соответствующие сообщения как информационную провокацией.Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу также подтвердил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности и тоже назвало это информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".

https://ria.ru/20230624/vagner-1880111940.html

https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html

россия

краснодарский край

украина

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россия, краснодарский край, украина, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность