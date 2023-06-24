https://ria.ru/20230624/kuban-1880112980.html
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе
Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:14
2023-06-24T02:14
2023-06-24T06:08
россия
краснодарский край
украина
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_969a6e25686c60d9b8a76f3d36ebeb44.jpg
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб региона.По его данным, сейчас фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ) Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. "Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем", — говорится в сообщении. Власти региона просят граждан доверять только официальным источникам информации. В пятницу в Минобороны заявили, что информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, ведомство расценило соответствующие сообщения как информационную провокацией.Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу также подтвердил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности и тоже назвало это информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
https://ria.ru/20230624/vagner-1880111940.html
https://ria.ru/20230623/putin-1880103780.html
россия
краснодарский край
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4ac5a5078e22dfb658c5d0280889589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, украина, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Краснодарский край, Украина, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе
Оперштаб: обстановка на Кубани находится под контролем, дополнительных мер не требуется
КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб региона.
По его данным, сейчас фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ) Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения.
«
"Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем", — говорится в сообщении.
Власти региона просят граждан доверять только официальным источникам информации.
На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"
В пятницу в Минобороны заявили, что информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, ведомство расценило соответствующие сообщения как информационную провокацией.
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу также подтвердил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности и тоже назвало это информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.
Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Путина проинформировали о ситуации с Пригожиным и ЧВК "Вагнер"