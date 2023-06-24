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Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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02:14 24.06.2023 (обновлено: 06:08 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kuban-1880112980.html
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе
Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:14
2023-06-24T06:08
россия
краснодарский край
украина
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб региона.По его данным, сейчас фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ) Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения. "Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем", — говорится в сообщении. Власти региона просят граждан доверять только официальным источникам информации. В пятницу в Минобороны заявили, что информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, ведомство расценило соответствующие сообщения как информационную провокацией.Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу также подтвердил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности и тоже назвало это информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
https://ria.ru/20230624/vagner-1880111940.html
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россия, краснодарский край, украина, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Краснодарский край, Украина, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Оперштаб Кубани сообщил о спокойной ситуации в регионе

Оперштаб: обстановка на Кубани находится под контролем, дополнительных мер не требуется

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Театральную площадь Краснодара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июн — РИА Новости. Ситуация в Краснодарском крае спокойная и не требует дополнительных мер безопасности, власти просят не доверять провокационным сообщениям, сообщил оперштаб региона.
По его данным, сейчас фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение ВСУ) Украины, публикуются непроверенные и провокационные сообщения.
«
"Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем", — говорится в сообщении.
Власти региона просят граждан доверять только официальным источникам информации.
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
На Первом канале назвали постановкой видео про лагерь ЧВК "Вагнер"
Вчера, 01:34
В пятницу в Минобороны заявили, что информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, ведомство расценило соответствующие сообщения как информационную провокацией.
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в ночь на субботу также подтвердил, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям группы "Вагнер" не соответствует действительности и тоже назвало это информационной провокацией. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса из-за организации вооруженного мятежа.
Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на Бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 22:44
 
РоссияКраснодарский крайУкраинаЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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