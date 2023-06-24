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Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО - РИА Новости, 25.06.2023
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23:08 24.06.2023 (обновлено: 00:01 25.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kto-1880264374.html
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО - РИА Новости, 25.06.2023
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО
Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T23:08
2023-06-25T00:01
россия
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков."В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО

Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков.
"В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.
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РоссияДмитрий ПесковПопытка вооруженного мятежа
 
 
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