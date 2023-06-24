https://ria.ru/20230624/kto-1880264374.html
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО - РИА Новости, 25.06.2023
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО
Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-24T23:08
2023-06-24T23:08
2023-06-25T00:01
россия
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."КТО будет отменена в самое ближайшее время", - заявил Песков."В связи с тем что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого", - добавил он.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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россия, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО
Кремль сообщил о скорой отмене режима КТО