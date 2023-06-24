https://ria.ru/20230624/kto-1880225853.html

В Москве понедельник объявили нерабочим днем

В Москве понедельник объявили нерабочим днем - РИА Новости, 24.06.2023

В Москве понедельник объявили нерабочим днем

В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:16

2023-06-24T18:16

2023-06-24T20:02

москва

сергей собянин

общество

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении.Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах."Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", — добавил он.В Москве действует режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, общество, попытка вооруженного мятежа