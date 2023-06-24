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В Москве понедельник объявили нерабочим днем - РИА Новости, 24.06.2023
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18:16 24.06.2023 (обновлено: 20:02 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kto-1880225853.html
В Москве понедельник объявили нерабочим днем
В Москве понедельник объявили нерабочим днем - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве понедельник объявили нерабочим днем
В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:16
2023-06-24T20:02
москва
сергей собянин
общество
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале."В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении.Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах."Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", — добавил он.В Москве действует режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, сергей собянин, общество, попытка вооруженного мятежа
Москва, Сергей Собянин, Общество, Попытка вооруженного мятежа
В Москве понедельник объявили нерабочим днем

Мэр Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.
«
"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении.
Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.
"Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", — добавил он.
В Москве действует режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр города призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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