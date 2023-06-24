https://ria.ru/20230624/kto-1880130174.html
В Воронежской области ввели режим КТО
В Воронежской области ввели режим КТО - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области ввели режим КТО
В целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции, сообщает информационный центр НАК. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:14
2023-06-24T09:14
2023-06-24T09:14
происшествия
воронежская область
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области введен режим контртеррористической операции, сообщает информационный центр НАК. "В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html
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происшествия, воронежская область, национальный антитеррористический комитет рф
Происшествия, Воронежская область, Национальный антитеррористический комитет РФ
В Воронежской области ввели режим КТО
НАК: режим контртеррористической операции введен в Воронежской области