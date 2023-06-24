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Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
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02:21 24.06.2023 (обновлено: 02:40 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/krasnov-1880113313.html
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа
Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T02:21
2023-06-24T02:40
россия
игорь краснов
владимир путин
евгений пригожин
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа", — сказал Песков.По его словам, глава Генпрокуратуры также проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела.
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россия, игорь краснов, владимир путин, евгений пригожин, происшествия
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Происшествия
Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа

Краснов доложил Путину об уголовном деле из-за попытки организации вооруженного мятежа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Игорь Краснов
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор Игорь Краснов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа", — сказал Песков.
По его словам, глава Генпрокуратуры также проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела.
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