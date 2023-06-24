https://ria.ru/20230624/krasnov-1880113313.html

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа - РИА Новости, 24.06.2023

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке вооруженного мятежа

Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T02:21

2023-06-24T02:21

2023-06-24T02:40

россия

игорь краснов

владимир путин

евгений пригожин

происшествия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа", — сказал Песков.По его словам, глава Генпрокуратуры также проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела.

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880111454.html

россия

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россия, игорь краснов, владимир путин, евгений пригожин, происшествия