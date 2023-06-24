https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880116265.html

США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане

США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане - РИА Новости, 24.06.2023

США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане

США не видят свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19, следует из отчета... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T03:43

2023-06-24T03:43

2023-06-24T06:12

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ухань

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коронавирус covid-19

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США не видят свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19, следует из отчета американской национальной разведки. "По нашим оценкам, до пандемии ученые Уханьского института вирусологии проводили обширные исследования коронавирусов. У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID", — говорится в документе.Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230301/koronavirus-1855030186.html

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сша, ухань, воз, коронавирус covid-19, в мире