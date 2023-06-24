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США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане - РИА Новости, 24.06.2023
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03:43 24.06.2023 (обновлено: 06:12 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880116265.html
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане - РИА Новости, 24.06.2023
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане
США не видят свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19, следует из отчета... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:43
2023-06-24T06:12
сша
ухань
воз
коронавирус covid-19
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США не видят свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19, следует из отчета американской национальной разведки. &quot;По нашим оценкам, до пандемии ученые Уханьского института вирусологии проводили обширные исследования коронавирусов. У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID&quot;, — говорится в документе.Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
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сша, ухань, воз, коронавирус covid-19, в мире
США, Ухань, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, В мире
США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане

Отчет разведки: США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане

© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США не видят свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19, следует из отчета американской национальной разведки.
«

"По нашим оценкам, до пандемии ученые Уханьского института вирусологии проводили обширные исследования коронавирусов. У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID", — говорится в документе.

Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
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