США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане
Отчет разведки: США не нашли свидетельств инцидента при исследовании коронавирусов в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США не видят свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19, следует из отчета американской национальной разведки.
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"По нашим оценкам, до пандемии ученые Уханьского института вирусологии проводили обширные исследования коронавирусов. У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID", — говорится в документе.
Разведсообщество США ранее дало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.