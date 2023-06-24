https://ria.ru/20230624/koronavirus-1880115546.html
В Роспотребнадзоре рассказали об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2023
В Роспотребнадзоре рассказали об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19
Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, похожим на грипп и ОРВИ, такой вариант развития событий можно считать оптимистичным,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T03:14
2023-06-24T03:14
2023-06-24T03:14
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, похожим на грипп и ОРВИ, такой вариант развития событий можно считать оптимистичным, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Нельзя исключать, что со временем вирус станет сезонным заболеванием, схожим по своему течению с гриппом и ОРВИ. Такой вариант развития событий в целом можно назвать оптимистичным",- сказала Попова. Она отметила, что, несмотря на отмену статуса чрезвычайной ситуации международного значения, новая коронавирусная инфекция остается серьезной угрозой здоровью людей во всем мире. Широкая циркуляция возбудителя продолжается, все еще сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться, пояснила Попова. По ее словам, все это делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов в осуществление эпиднадзора.
https://ria.ru/20230618/koronavirus-1878958891.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Роспотребнадзоре рассказали об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, похожим на грипп и ОРВИ, такой вариант развития событий можно считать оптимистичным, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Нельзя исключать, что со временем вирус станет сезонным заболеванием, схожим по своему течению с гриппом и ОРВИ. Такой вариант развития событий в целом можно назвать оптимистичным",- сказала Попова.
Она отметила, что, несмотря на отмену статуса чрезвычайной ситуации международного значения, новая коронавирусная инфекция остается серьезной угрозой здоровью людей во всем мире. Широкая циркуляция возбудителя продолжается, все еще сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться, пояснила Попова.
По ее словам, все это делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов в осуществление эпиднадзора.
В Роспотребнадзоре рассказали про потери экономики России из-за COVID