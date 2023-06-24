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МИД КНДР пригрозил США ответом из-за активности на Корейском полуострове
МИД КНДР пригрозил США ответом из-за активности на Корейском полуострове - РИА Новости, 24.06.2023
МИД КНДР пригрозил США ответом из-за активности на Корейском полуострове
МИД КНДР пообещал еще более масштабные и обширные контрмеры в ответ на усиление военной активности США на Корейском полуострове и в регионе, передает... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:23
2023-06-24T17:23
2023-06-24T17:23
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СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. МИД КНДР пообещал еще более масштабные и обширные контрмеры в ответ на усиление военной активности США на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). По словам главы департамента северокорейского МИД по делам США, Вашингтон должны знать, что, чем больше США расширяют развертывание своих стратегических активов под предлогом защиты союзников и чем больше военных учений "очевидно агрессивного характера" они проводят, с тем более реальной угрозой безопасности они столкнутся. "Строго предупреждаем, что, если мы увидим увеличение числа усиленных военных мер и уровня провокаций США на Корейском полуострове и в регионе, масштаб и действия контрмер КНДР будут еще более подавляющими и наступательными", - говорится в заявлении. МИД добавил, что, пока США продолжат игнорировать национальные интересы КНДР, не прекратят действия, угрожающие Северной Корее, и не примут четких мер по ликвидации анти-пхеньянской политики, то не может быть никакого сдерживания или контроля со стороны КНДР в реализации своего "права на законную самооборону".
https://ria.ru/20230615/kndr-1878360228.html
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в мире, сша, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
МИД КНДР пригрозил США ответом из-за активности на Корейском полуострове
ЦТАК: МИД КНДР пообещал ответ на усиление военной активности США на Корейском полуострове
СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости.
МИД КНДР пообещал еще более масштабные и обширные контрмеры в ответ на усиление военной активности США на Корейском полуострове и в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК
).
По словам главы департамента северокорейского МИД по делам США, Вашингтон должны знать, что, чем больше США расширяют развертывание своих стратегических активов под предлогом защиты союзников и чем больше военных учений "очевидно агрессивного характера" они проводят, с тем более реальной угрозой безопасности они столкнутся.
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"Строго предупреждаем, что, если мы увидим увеличение числа усиленных военных мер и уровня провокаций США на Корейском полуострове и в регионе, масштаб и действия контрмер КНДР будут еще более подавляющими и наступательными", - говорится в заявлении.
МИД добавил, что, пока США продолжат игнорировать национальные интересы КНДР, не прекратят действия, угрожающие Северной Корее, и не примут четких мер по ликвидации анти-пхеньянской политики, то не может быть никакого сдерживания или контроля со стороны КНДР в реализации своего "права на законную самооборону".
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