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Минск заявил, что не прекращал контакты с Европой - РИА Новости, 24.06.2023
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19:53 24.06.2023 (обновлено: 20:35 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kontakty-1880241242.html
Минск заявил, что не прекращал контакты с Европой
Минск заявил, что не прекращал контакты с Европой - РИА Новости, 24.06.2023
Минск заявил, что не прекращал контакты с Европой
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью заявил, что Минск не прекращал контакты со странами Европы, но пока они точечные. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:53
2023-06-24T20:35
европа
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
сергей алейник
евросоюз
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью заявил, что Минск не прекращал контакты со странами Европы, но пока они точечные."Сегодня есть небольшая часть европейских политических деятелей, с которыми разговаривать можно. Мы контакты с Европой не прекращали, они, конечно, сегодня очень точечные", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.Он привел в пример Венгрию, напомнив о февральском визите в Минск своего венгерского коллеги, тогда состоялись полноценные переговоры внешнеполитических ведомств двух стран по всему комплексу двусторонней повестки, по взаимодействию в международных организациях и региональной ситуации."В апреле мы провели межправительственную комиссию (по торгово-экономическому сотрудничеству Белоруссии и Венгрии - ред.). Пожалуй, это первая страна ЕС, с которой нам удалось в принципе восстановить форматы взаимодействия и успешно их реализовать. Более того, вырисовываются достаточно хорошие перспективы экономического сотрудничества, мы эту работу вели и будем вести", - сказал министр.Он также напомнил об установке президента Белоруссии Александра Лукашенко в части экономического взаимодействия о том, что с рынков Европы уходить не надо, нужно, где это возможно, сохранять и приумножать белорусское присутствие.Алейник отметил, что контакты с европейской стороной есть и по линии бизнес-союзов, и это – наиболее доступная сейчас формула взаимодействия с европейскими странами. "Но мы продолжаем контакты и с политическим уровнем, и с аналитическими центрами. Надеюсь, что рано или поздно мы сможем (восстановить взаимодействие – ред.)..., хотя мы извлекли уроки из нашего предыдущего опыта взаимодействия с ЕС, и, конечно, будем их очень серьезно учитывать в нашей дальнейшей работе с ним", - заявил министр.Он добавил, что события 2020 года, когда после протестов оппозиции против итогов президентских выборов страны Запада начали вводить санкции против Минска, "показали, насколько лицемерна была политика стран Запада в отношении нашей страны". "Для нас сегодня совершенно очевидно, что любые договоренности, которые мы можем иметь со странами Запада, - с ограниченным сроком годности. Поэтому мы будем учитывать эти уроки при выстраивании нашего дальнейшего диалога со странами ЕС, Запада", - заявил глава МИД.Он подчеркнул, что несмотря на ухудшение отношений с Западом "разговаривать нужно всегда и везде: нет альтернативы диалогу, в отсутствие диалога конфронтация будет только усиливаться". "Мы должны прилагать усилия…, чтобы выстраивать каналы для коммуникации, для диалога и продвигать, где возможно, позитивную повестку. Где это невозможно, мы вынуждены реагировать и принимать меры, соответствующие нашим национальным интересам", - подчеркнул Алейник.Алейник отметил, что имеет место крайняя политизация в международных организациях, деградация этих переговорных площадок, диктат Запада на них для продавливания любых решений в русле его интересов. "Конечно, мы будем продолжать работу на площадках, продвигая объединительную повестку и продвигая честный взгляд на мир. Наши предложения нацелены на восстановление справедливого миропорядка, справедливых международных отношений", - подчеркнул он. Министр заметил, что Минск будет вести эту работу вместе со странами - союзниками и единомышленниками.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html
https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html
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европа, в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко, сергей алейник, евросоюз
Европа, В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Сергей Алейник, Евросоюз
Минск заявил, что не прекращал контакты с Европой

Глава МИД Белоруссии Алейник: Минск не прекращал контакты с Европой, но пока они точечные

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью заявил, что Минск не прекращал контакты со странами Европы, но пока они точечные.
"Сегодня есть небольшая часть европейских политических деятелей, с которыми разговаривать можно. Мы контакты с Европой не прекращали, они, конечно, сегодня очень точечные", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
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Он привел в пример Венгрию, напомнив о февральском визите в Минск своего венгерского коллеги, тогда состоялись полноценные переговоры внешнеполитических ведомств двух стран по всему комплексу двусторонней повестки, по взаимодействию в международных организациях и региональной ситуации.
"В апреле мы провели межправительственную комиссию (по торгово-экономическому сотрудничеству Белоруссии и Венгрии - ред.). Пожалуй, это первая страна ЕС, с которой нам удалось в принципе восстановить форматы взаимодействия и успешно их реализовать. Более того, вырисовываются достаточно хорошие перспективы экономического сотрудничества, мы эту работу вели и будем вести", - сказал министр.
Он также напомнил об установке президента Белоруссии Александра Лукашенко в части экономического взаимодействия о том, что с рынков Европы уходить не надо, нужно, где это возможно, сохранять и приумножать белорусское присутствие.
Алейник отметил, что контакты с европейской стороной есть и по линии бизнес-союзов, и это – наиболее доступная сейчас формула взаимодействия с европейскими странами. "Но мы продолжаем контакты и с политическим уровнем, и с аналитическими центрами. Надеюсь, что рано или поздно мы сможем (восстановить взаимодействие – ред.)..., хотя мы извлекли уроки из нашего предыдущего опыта взаимодействия с ЕС, и, конечно, будем их очень серьезно учитывать в нашей дальнейшей работе с ним", - заявил министр.
Он добавил, что события 2020 года, когда после протестов оппозиции против итогов президентских выборов страны Запада начали вводить санкции против Минска, "показали, насколько лицемерна была политика стран Запада в отношении нашей страны". "Для нас сегодня совершенно очевидно, что любые договоренности, которые мы можем иметь со странами Запада, - с ограниченным сроком годности. Поэтому мы будем учитывать эти уроки при выстраивании нашего дальнейшего диалога со странами ЕС, Запада", - заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что несмотря на ухудшение отношений с Западом "разговаривать нужно всегда и везде: нет альтернативы диалогу, в отсутствие диалога конфронтация будет только усиливаться". "Мы должны прилагать усилия…, чтобы выстраивать каналы для коммуникации, для диалога и продвигать, где возможно, позитивную повестку. Где это невозможно, мы вынуждены реагировать и принимать меры, соответствующие нашим национальным интересам", - подчеркнул Алейник.
Алейник отметил, что имеет место крайняя политизация в международных организациях, деградация этих переговорных площадок, диктат Запада на них для продавливания любых решений в русле его интересов. "Конечно, мы будем продолжать работу на площадках, продвигая объединительную повестку и продвигая честный взгляд на мир. Наши предложения нацелены на восстановление справедливого миропорядка, справедливых международных отношений", - подчеркнул он. Министр заметил, что Минск будет вести эту работу вместе со странами - союзниками и единомышленниками.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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