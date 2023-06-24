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Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки - РИА Новости, 24.06.2023
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09:28 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/kommentarii-1880131283.html
Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки
Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки - РИА Новости, 24.06.2023
Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки
Комментарии в канале губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram закрыли из-за информационной атаки и попытки разогнать панику, сообщила... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:28
2023-06-24T09:28
происшествия
ростовская область
василий голубев
telegram
батайск
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Комментарии в канале губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram закрыли из-за информационной атаки и попытки разогнать панику, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Голубев ранее сообщил, что из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта, образовались пробки. Ранее он просил жителей Ростова-на-Дону не покидать свои дома и не приезжать в центр города. "В связи с появлением инсинуаций о причинах закрытия комментариев в Telegram-канале губернатора. Они были закрыты из-за информационной атаки ЦИПСО, которые воспользовались площадкой и постарались разогнать панику", - сказала Четвертакова журналистам.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, telegram, батайск, шахты
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Telegram, Батайск, Шахты
Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки

Комментарии в Telegram ростовского губернатора Голубева закрыты из-за информационной атаки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Комментарии в канале губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram закрыли из-за информационной атаки и попытки разогнать панику, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
Голубев ранее сообщил, что из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта, образовались пробки. Ранее он просил жителей Ростова-на-Дону не покидать свои дома и не приезжать в центр города.
"В связи с появлением инсинуаций о причинах закрытия комментариев в Telegram-канале губернатора. Они были закрыты из-за информационной атаки ЦИПСО, которые воспользовались площадкой и постарались разогнать панику", - сказала Четвертакова журналистам.
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ПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевTelegramБатайскШахты
 
 
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