https://ria.ru/20230624/kommentarii-1880131283.html

Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки

Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки - РИА Новости, 24.06.2023

Комментарии в Telegram Голубева закрыли из-за информационной атаки

Комментарии в канале губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram закрыли из-за информационной атаки и попытки разогнать панику, сообщила... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:28

2023-06-24T09:28

2023-06-24T09:28

происшествия

ростовская область

василий голубев

telegram

батайск

шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Комментарии в канале губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram закрыли из-за информационной атаки и попытки разогнать панику, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова. Голубев ранее сообщил, что из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта, образовались пробки. Ранее он просил жителей Ростова-на-Дону не покидать свои дома и не приезжать в центр города. "В связи с появлением инсинуаций о причинах закрытия комментариев в Telegram-канале губернатора. Они были закрыты из-за информационной атаки ЦИПСО, которые воспользовались площадкой и постарались разогнать панику", - сказала Четвертакова журналистам.

https://ria.ru/20230624/obraschenie-1880127418.html

ростовская область

батайск

шахты

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происшествия, ростовская область, василий голубев, telegram, батайск, шахты