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В Коми отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
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12:09 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/komi-1880158544.html
В Коми отменили массовые мероприятия
В Коми отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023
В Коми отменили массовые мероприятия
Все массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены в Коми в эти выходные, сообщают республиканские власти в субботу. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:09
2023-06-24T12:09
россия
республика коми
сыктывкар
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены в Коми в эти выходные, сообщают республиканские власти в субботу. "В Республике Коми в эти выходные отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении. В частности, отменяются: республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре (24 июня), республиканский арт-фестиваль "Точка притяжения" в Ухте (25 июня), рок-фестиваль "СОСНЫ" в Сосногорске (24-25 июня) и другие. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880154506.html
россия
республика коми
сыктывкар
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россия, республика коми, сыктывкар, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Республика Коми, Сыктывкар, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Коми отменили массовые мероприятия

В Коми в эти выходные отменили все массовые мероприятия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены в Коми в эти выходные, сообщают республиканские власти в субботу.
Республике Коми в эти выходные отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении.
В частности, отменяются: республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре (24 июня), республиканский арт-фестиваль "Точка притяжения" в Ухте (25 июня), рок-фестиваль "СОСНЫ" в Сосногорске (24-25 июня) и другие.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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РоссияРеспублика КомиСыктывкарЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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