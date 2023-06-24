https://ria.ru/20230624/komi-1880158544.html

В Коми отменили массовые мероприятия

В Коми отменили массовые мероприятия - РИА Новости, 24.06.2023

В Коми отменили массовые мероприятия

Все массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены в Коми в эти выходные, сообщают республиканские власти в субботу. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:09

2023-06-24T12:09

2023-06-24T12:09

россия

республика коми

сыктывкар

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Все массовые, культурно-развлекательные мероприятия отменены в Коми в эти выходные, сообщают республиканские власти в субботу. "В Республике Коми в эти выходные отменены все массовые мероприятия", - говорится в сообщении. В частности, отменяются: республиканский выпускной "Твои облака" в Сыктывкаре (24 июня), республиканский арт-фестиваль "Точка притяжения" в Ухте (25 июня), рок-фестиваль "СОСНЫ" в Сосногорске (24-25 июня) и другие. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880154506.html

россия

республика коми

сыктывкар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика коми, сыктывкар, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)