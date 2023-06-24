https://ria.ru/20230624/klesch-1880215706.html
В России не выявили клещей-переносчиков вируса Оз
В России не выявили клещей-переносчиков вируса Оз - РИА Новости, 24.06.2023
В России не выявили клещей-переносчиков вируса Оз
Клещи, которые переносят вирус Оз, на территории России не выявлены, ведётся наблюдение, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:03
2023-06-24T17:03
2023-06-24T17:07
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клещи, которые переносят вирус Оз, на территории России не выявлены, ведётся наблюдение, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Японии зафиксированы случаи заражения вирусом Оз. "Клещи–переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении. Вирус Оз впервые выявлен в 2018 году у клеща, за пределами Японии вирус до настоящего времени не обнаруживали, отметили в ведомстве. На территории России Роспотребнадзором осуществляются систематические наблюдения за видовым разнообразием и инфицированностью клещей, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230522/nauka-1872880931.html
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России не выявили клещей-переносчиков вируса Оз
Роспотребнадзор: клещи, переносящие вирус, не выявлены на территории России
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клещи, которые переносят вирус Оз, на территории России не выявлены, ведётся наблюдение, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Японии зафиксированы случаи заражения вирусом Оз.
"Клещи–переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.
Вирус Оз впервые выявлен в 2018 году у клеща, за пределами Японии вирус до настоящего времени не обнаруживали, отметили в ведомстве.
На территории России Роспотребнадзором осуществляются систематические наблюдения за видовым разнообразием и инфицированностью клещей, уточнили в Роспотребнадзоре.
В России обнаружили необычных клещей