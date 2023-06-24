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Режим КТО не предполагает закрытие храмов, заявили в РПЦ
Режим КТО не предполагает закрытие храмов, заявили в РПЦ - РИА Новости, 24.06.2023
Режим КТО не предполагает закрытие храмов, заявили в РПЦ
Режим контртеррористической операции (КТО) не предполагает закрытие храмов, в тревожное время они должны быть открыты для всех, кто хочет помолиться, сказал РИА РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:16
2023-06-24T11:16
2023-06-24T13:48
ростов-на-дону
сергей собянин
донской
русская православная церковь
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) не предполагает закрытие храмов, в тревожное время они должны быть открыты для всех, кто хочет помолиться, сказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). В Москве введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, режим КТО введен в Московской и Воронежской областях. "Режим КТО не предполагает закрытие храмов. В дни, когда среди людей возникает тревога, тем более храмы должны быть открыты для всех желающих помолиться. В храмах, как и каждый день, за каждой литургией возносится молитва о Святой Руси, включающая прошение о победе", – сказал епископ РИА Новости. Молитва о Святой Руси и о Божией помощи ее людям читается во всех храмах Русской православной церкви ежедневно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) на ближайшее время не запланированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880133236.html
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ростов-на-дону, сергей собянин, донской, русская православная церковь, попытка вооруженного мятежа
Ростов-на-Дону, Сергей Собянин, Донской, Русская православная церковь, Попытка вооруженного мятежа
Режим КТО не предполагает закрытие храмов, заявили в РПЦ
Епископ Зеленоградский Савва: режим КТО не предполагает закрытие храмов